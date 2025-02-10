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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

Kenan Dilek yönetimindeki 75 AY 579 plakalı otomobil, Kars-Erzurum kara yolu Bozat köyü yol ayrımında, Dilaver Arslan idaresindeki 25 AAT 898 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar AFAD ekiplerince çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kars ve Sarıkamış'taki hastanelere kaldırılan 9 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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