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Otomobil ile kamyon çarpıştı, 16 yaşındaki Yağmur öldü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada Yağmur Toprak (16) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA13 Kasım 2021 Cumartesi 09:17 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:17
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Kaza, gece saatlerinde Saray ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Onur Çiğdem (19) yönetimindeki 59 ABT 892 plakalı otomobil ile İbrahim Dolugün'ün kullandığı 34 GL 6207 plakalı kamyon, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Onur Çiğdem ile Esile Atakan (15), Yağmur Toprak ve kamyon sürücüsü İbrahim Dolugün, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yağmur Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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