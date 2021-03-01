Otomobil ile kamyon çarpıştı, iki kişi hayatını kaybetti

Ayhan Şahin (29) yönetimindeki 16 CCC 89 plakalı otomobil ile Sercan B. (28) idaresindeki 05 ET 035 plakalı kamyon, Eriklice köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobilde sıkışan Ayhan Şahin ile amcası Sümmani Şahin (62) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Sercan B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle Eriklice köyüne yaklaşık 1 saat ulaşım sağlanamadı.