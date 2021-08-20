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Otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 16:47 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 16:47
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Dilek Ö. idaresindeki 39 ABL 710 plakalı otomobil, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik Mahallesi kavşağında İbrahim Ö. yönetimindeki 10 TF 502 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Zeynep G. ve Sena Sude G'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralanan sürücüler İbrahim Ö. ve Dilek Ö ile Meltem Kübra Ü. ve Sümeyye Hüda K. ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Zeynep G. ve Sena Sude G'nin cesetleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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