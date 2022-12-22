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Otomobil ile minibüs çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

DHA22 Aralık 2022 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
Otomobil ile minibüs çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, dün akşam saatlerinde Dazkırı- Kızılören köyü yolunda meydana geldi. Aykut Dündar'ın kullandığı 03 ACP 624 plakalı otomobil ile Hamza Fidanoğlu'nun kullandığı 03 FR 856 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı.

İki aracın da demir yığınına döndüğü kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Dündar'ın öldüğünü belirledi.

Yaralanan otomobildeki Murat Altınkaya, Arda Gümüş, Akın Aydoğan, Hulusi Ayhan ve Hasan Gülcan ile minibüs sürücüsü Hamza Fidanoğlu ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hasan Gülcan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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