Otomobil ile tır çarpıştı! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce-Yığılca kara yolu Aksu mevkisinde O.S. yönetimindeki 41 AJB 414 plakalı otomobil ile S.A. idaresindeki 34 KBP 861 plakalı silobas dorse takılı tır çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücü O.S. ile aynı araçta bulunan E.P, M.Ö, U.A. ve Bayram Atasoy yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram Atasoy, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.