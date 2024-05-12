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  • Otomobil ile tır çarpıştı! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Otomobil ile tır çarpıştı! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobil ile silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 07:26 - Güncelleme:
Otomobil ile tır çarpıştı! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Düzce-Yığılca kara yolu Aksu mevkisinde O.S. yönetimindeki 41 AJB 414 plakalı otomobil ile S.A. idaresindeki 34 KBP 861 plakalı silobas dorse takılı tır çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücü O.S. ile aynı araçta bulunan E.P, M.Ö, U.A. ve Bayram Atasoy yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram Atasoy, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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