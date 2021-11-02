İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2021 Salı / 27 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5273
  • EURO
    11,0596
  • ALTIN
    548.842
  • BIST100
    1543.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil ile traktörün çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti
Güncel

Otomobil ile traktörün çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Traktör sürücüsü H.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA2 Kasım 2021 Salı 13:18 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 13:18
ABONE OL

Sümeyye Yılmaz (31) yönetimindeki 38 DJ 898 plakalı otomobil ile H.T. (21) idarisindeki 58 HG 967 plakalı traktör, Direkli-Bedirli yolunun Direkli köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı, annesi Solmaz Yılmaz (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

AFAD ve Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Traktör sürücüsü H.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.