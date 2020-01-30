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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

DHA30.01.2020  10:55 - Güncelleme: 30.01.2020  10:55

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Mersin- Antalya D400 yolundaki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Cahit Fındık yönetimindeki 33 VME 60 plakalı otomobil ile S.A.'nın kullandığı 33 VKD 07 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü Fındık, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, Fındık'ı sıkıştığı yerden ağır yaralı çıkardı. Sağlık ekipleri, Fındık ile kazada yaralanan 6 kişiyi, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Cahit Fındık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastanede 6 yaralının tedavisi sürdürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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