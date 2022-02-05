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Otomobil iş yerine daldı! Kaza anı saniye saniye kamerada

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolsüz kavşakta çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki iş yerine girdi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA5 Şubat 2022 Cumartesi 16:29 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:29
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki Mehmet Çelik'in kullandığı 07 AYG 27 plakalı otomobille Kanal Caddesi'nden gelen Emre Özdemir yönetimindeki 26 EK 790 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan 07 AYG 27 plakalı otomobil, yol kenarındaki emlak ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren iş yerine girdi. Aracın iş yerine giriş anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında iş yerinde bulunan bir kadın çalışanın yaşadığı korku ve telaş da görüntülere yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada iş yerinde ve araçta zarar oluştu.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından araç çekiciyle çıkarıldı.

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