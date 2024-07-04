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Otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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Medine Aksoy (29) idaresindeki 10 ADH 380 plakalı otomobil, Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Özlem Avcı (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile 2 yaşındaki İkra, Ömer Emin (6), Taha (4) ve Ayşe Avcı (80), 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ile Yusuf Aksoy (7) da yaralandı.

Bigadiç ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşegül Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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