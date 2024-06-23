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Otomobil kontrolden çıktı şarampole uçtu: 4 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

DHA23 Haziran 2024 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Otomobil kontrolden çıktı şarampole uçtu: 4 yaralı
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Demirağ Organize Sanayi Bölgesi girişi Budaklı köyü yolu üzerinde meydana geldi.

Muhammet Toker yönetimindeki 38 AGD 076 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Elmas, Züleyha ve Aysima Toker yaralandı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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