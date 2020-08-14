Otomobil kullanan çocuk bir de sollama yaptı, polis harekete geçti

IHA 14 Ağustos 2020 Cuma 15:20 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 15:20

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden bir kişi, Topakkaya beldesi mevkisinde bir çocuğun otomobil kullandığını fark etti. Yolculuk devam ederken otomobildeki yolcu, cep telefonu kamerası ile kayda girerek çocuğu ve kullandığı otomobili görüntüledi. Pes dedirten görüntülerde, çocuğun araç kullandığını gören diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuğun kullandığı otomobilde yetişkinlerin bulunması dikkat çekerken, çocuk sürücü sollama da yaptı. Polis aracın yakalanması için çalışma başlattı.