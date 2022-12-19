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Otomobil metro duvarına çarpıp otobüs durağına girdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, metro duvarına çarptıktan sonra otobüs durağına giren otomobildeki bir kişi yaralandı.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 07:24 - Güncelleme:
Otomobil metro duvarına çarpıp otobüs durağına girdi
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Haluk A. idaresindeki 16 HZ 627 plakalı otomobil, Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle metro duvarına çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak otobüs durağına girdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Şenol K. yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkol muayenesinde 2,55 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konuldu. Bu sırada sürücü ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.

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