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Otomobil otoyol gişesine çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da bir otomobilin otoyol gişesinin beton bölümüne çarpması sonucu iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.

AA05 Şubat 2021 Cuma 12:43 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 12:43
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Denizli'den İzmir yönüne giden Ali İlkimen yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, Aydın-İzmir otoyolu girişindeki gişenin beton bölümüne çarptı.

Sürücü Ali İlkmen ile araçta bulunan Davut Özkan, Mehmet Ovacıklı ve eşi Havva Ovacıklı yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

O sırada aracıyla yoldan geçen Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de kazayı görünce durup sağlık ekipleriyle yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Hafif şekilde yaralanan Davut Özkan, gazetecilere, kazaya önlerine aniden geçen bir başka aracın neden olduğunu söyledi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ali İlkmen ile Havva Ovacıklı hayatını kaybetti.

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