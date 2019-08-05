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Otomobil park halindeki çekiciye çarptı: 2 ölü

Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Şehit Üsteğmen Mücahit Kulak Caddesi'nde Arif Arpacık yönetimindeki 28 YF 708 plakalı otomobil, park halinde bulunan 28 K 8671 plakalı çekiciye çarptı.

Kazada sürücü Arpacık ile araçta bulunan eşi Nurcan, çocukları Mustafa ve Büşra Arpacık ile akrabası Hüseyin Arpacık yaralandı.

Yaralılar Espiye, Tirebolu ve Görele'deki devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Arif ile eşi Nurcan Arpacık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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