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Karabük'te otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen Fatih Kavak yönetimindeki 18 LC 635 plakalı otomobil, Bayındır mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobil, duvara çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile Ayaz Cırcın, Nuran Kavak ve Süleyman Çırakoğlu yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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