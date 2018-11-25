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Antalya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

  • İHA
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Mustafa Altınbaş (50) idaresindeki 70 EL 198 plakalı otomobil, Akseki Manavgat karayolu Sarıhacılar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan eşi İmran Altınbaş (52), çocukları İmran Ayşenur Altınbaş (24) ve Cavidan Altınbaş (18) yaralandı.
 
Yaralılar Akseki Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
 

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