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Otomobil sebze yüklü kamyonete çarptı: 2 yaralı

Ankara'da otomobilin sebze yüklü kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Hipodrom Caddesi'nden İvedik istikametine giden B.O'nun kullandığı 06 BNR 359 plakalı otomobil, Ankara Sebze Meyve Toptancı Halinden çıkan H.P. yönetimindeki 06 MYR 75 plakalı sebze yüklü kamyonete Yenimahalle Köprüsü girişinde arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet yol kenarına devrilirken kasasındaki sebzeler yola saçıldı.

Kolundan hafif şekilde yaralanan ve ters dönen araçtan güçlükle çıkan kamyonet şoförü, uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı.

Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ise polis ve ilk yardım ekiplerince hurdaya dönen araçtan güçlükle ikna edilerek çıkarılabildi.

Yüzü kanlar içinde kalan otomobil sürücüsü, durumunun iyi olduğunu öne sürerek hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabaları sonucu sedyeye yatırılan B.O, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Hipodrom Caddesi'nin çift şeridi bir süre ulaşıma kapanırken, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılması ve yola saçılan sebzelerin belediye görevlilerince temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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