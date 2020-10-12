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Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü

Kayseri'de, direksiyon hakimiyetini kaybedip 5 metrelik sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Zehra Karahan (40) hayatını kaybetti.

DHA12 Ekim 2020 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:49
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Kaza, saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Zehra Karahan yönetimindeki 38 ZD 202 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Karahan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zehra Karahan'ın cansız bedeni, vinçle kanaldan çıkarılarak, cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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