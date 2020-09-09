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Otomobil sulama kanalına düştü, 32 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına düşen otomobildeki Yasemin Nacar (32) hayatını kaybetti. Düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Nacar'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 16:30 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:30
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Kaza, gece saatlerinde Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Yaprak (38) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Sürücü Yaprak, kanaldan kendi imkanlarıyla çıkarken, araçtaki Yasemin Nacar akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanala giren itfaiyenin dalgıçları Yasemin Nacar'ın cesedine ulaştı. Düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Nacar'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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