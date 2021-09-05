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Otomobil takla attı: Arkadaşları bırakıp kaçtı

Karaman'da, ehliyetsiz Enes M.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada 2.37 promil alkollü olan Enes M. ve arkadaşı Ümit D. yaralandı, arka koltukta oturan 2 arkadaşı ise kaçtı.

DHA5 Eylül 2021 Pazar 02:32 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 02:33
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Enes M.,(16) iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gezintiye çıktı. Enes M. yönetimindeki 42 N 0575 plakalı otomobil, gezinti sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan Enes M. ve arkadaşlarından Ümit D. (16) yaralanırken, arka koltukta oturan 2 arkadaşı ise kendi imkanlarıyla araçtan kurtulup kaçtı. Otomobilde sıkışan Enes M. ve Ümit D., ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Enes M.'nin yapılan kontrolde 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi.

Soruşturma sürüyor.

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