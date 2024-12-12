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Otomobil takla attı ibre 130'da takılı kaldı: 3 ölü

Konya'da meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğu belirledi.

DHA12 Aralık 2024 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
Otomobil takla attı ibre 130'da takılı kaldı: 3 ölü
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Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Fahrettin Yavuz'un kontrolünü yitirdiği 34 TC 1138 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Fahrettin Yavuz ve yanındaki Ekrem Taşkıran ile Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada ekipler, aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğunu tespit etti.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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