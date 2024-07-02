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Otomobil tankere arkadan çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA2 Temmuz 2024 Salı 12:08 - Güncelleme:
Otomobil tankere arkadan çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
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İbrahim Akbınar (67) idaresindeki 07 ZY 0265 plakalı otomobil, Kütahya-Uşak çevre yolundaki Buğday Pazarı Kavşağı'nda aynı yönde giden Ö.A'nın kullandığı 43 KM 022 plakalı tankere arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Akbınar ile araçtaki Kazım (82) ve Münire Kocabıyık (78), sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kazım ve eşi Münire Kocabıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü Akbınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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