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Güncel

Otomobil tıra arkadan çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki Mahmut Dirilmiş (81) hayatını kaybetti, sürücü Müslüm Şahin (58) ise yaralandı.

DHA15 Ekim 2021 Cuma 12:46 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 12:46
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Kaza, dün gece Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine gelen Müslüm Şahin yönetimindeki 06 BFP 346 plakalı otomobil, önünde seyreden Ali Ş. yönetimindeki 01 VBH 54 plakalı TIR'a çarptı. Otomobil, TIR'ın dorsesinin altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Müslüm Şahin ve yanındaki Mahmut Dirilmiş, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Dirilmiş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Sürücü Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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