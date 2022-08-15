İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2022 Pazartesi / 18 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9671
  • EURO
    18,3273
  • ALTIN
    1026.04
  • BIST100
    2867.68
Güncel

Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü

Osmaniye'de, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü Hasan Balcı (51) ve Ali Yapan (50) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

DHA15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde, E-90 Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'e giden Hasan Balcı'nın kullandığı 34 CIC 701 plakalı otomobil, Erdal C. yönetimindeki 41 UJ 370 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Balcı ile yanındaki Ali Yapan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Balcı ve Yapan ile kazada yaralanan aynı otomobildeki Ayşegül Yapan (45) ve Almira Yapan (11), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ali Yapan ve Hasan Balcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförü Erdal C. gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.