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Otomobil tıra çarptı, iki kişi hayatını kaybetti

Elâzığ'da aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Üngüzek (62) ile eşi Sevgi Üngüzek (65), hayatını kaybetti.

DHA8 Kasım 2021 Pazartesi 10:52 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:52
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Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ- Çemişgezek kara yolunda meydana geldi. Hasan Üngüzek yönetimindeki 23 AL 963 plakalı otomobil, aynı yöne giden S.Ü. yönetimindeki 23 LV 449 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Üngüzek ile eşi Sevgi Üngüzek hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Üngüzek çiftinin cenazeleri otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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