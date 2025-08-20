İSTANBUL 28°C / 19°C
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'da bir otomobil park halindeki tırın altına girdi. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:54
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı
Samsun-Ordu kara yolu Evci mevkisinde Yusuf Y. (33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki, Ahmet Ö'ye ait 04 D 6425 plakalı çekiciye bağlı 33 ACH 862 plakalı römorka çarptı.

Römorkun altına giren otomobilin sürücüsü Yusuf Y. ile otomobildeki Okan Y. (21), Nimet C. (36) ve Anıl C. (7) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Okan Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Y, kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

