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Otomobil, tırın altına girdi, bir kişi hayatını kaybetti

Konya'da tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücü Fetih Güneş (40) öldü, yanındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 12:07
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Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolu Ereğli ilçesi yakını Acıkuyu mevkiinde meydana geldi. Fetih Güneş yönetimindeki 06 CAP 647 plakalı otomobil, Osman Kerik'in kullandığın 35 GD 9865 plakalı boru yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altına girip, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Güneş öldü, yanındaki Emine, Zeynep Nehir ve Elif İpek Güneş ile Melek Özalp yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fetih Güneş'in cansız bedeni ile yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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