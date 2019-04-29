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Otomobil tırın önünde 300 metre sürüklendi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir tır önüne aldığı otomobili yaklaşık 300 metre sürükledi.

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Turgutlu'dan Manisa istikametine seyreden Caner A. (52) idaresindeki 45 UV 813 plakalı tır, aynı yönde seyir halindeki Osman E'nin (56) kullandığı 45 E 3434 plakalı otomobile çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle yan dönen ve TIR'ın önüne geçen otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendi.

Otomobilin önünde sürüklendiğini fark etmeyen tır şoförü, duyduğu sesler üzerine aracı durdurdu. Otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobilde bulunanlardan Şahin Güleç (42), yaptığı açıklamada, tarladan döndüklerini belirterek, "Biz yolda düz bir şekilde gidiyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Birden kendimizi tırın önünde bulduk, sürüklenmeye başladık. Korna çaldık ama bizi duyan olmadı. Daha sonra tır durdu, araçtan indik. Sürüklendik geldik buraya kadar. Şükür burnumuz bile kanamadı." dedi.

Tır sürücüsü Caner A. ise önündeki aracı güneşten dolayı göremediğini sadece sesler duyduğunu söyledi. Sesin dorseden geldiğini sanıp aracı durdurunca da önünde sürüklenen otomobili gördüğünü belirtti.

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