Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

G.E'nin kullandığı 01 AFP 580 plakalı tır ile İbrahim Bozkurt idaresindeki 01 AGK 532 plakalı otomobil, Mercimek Mahallesi'nde çarpıştı.
Devrilen otomobildeki sürücü ile yanındaki Zeynep Uğraşan (32), Aleyna Bozkurt (19) ve Yezra Uğraşan (6) yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan tır sürücüsü jandarma karakoluna götürüldü.