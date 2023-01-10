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Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA10 Ocak 2023 Salı 16:17 - Güncelleme:
Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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G.E'nin kullandığı 01 AFP 580 plakalı tır ile İbrahim Bozkurt idaresindeki 01 AGK 532 plakalı otomobil, Mercimek Mahallesi'nde çarpıştı.

Devrilen otomobildeki sürücü ile yanındaki Zeynep Uğraşan (32), Aleyna Bozkurt (19) ve Yezra Uğraşan (6) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü jandarma karakoluna götürüldü.

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