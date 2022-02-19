İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2022 Cumartesi / 18 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil tünel duvarına çarptı! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncel

Otomobil tünel duvarına çarptı! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin tünelin giriş duvarına çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 11:11 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:11
ABONE OL

İstanbul'dan Ordu istikametine giden Uğur Başar (34) yönetimindeki 34 SAL 87 plakalı otomobil, Şehzadeler Tüneli'nin giriş duvarına çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün oğlu Eymen Melih Başar (11) olay yerinde, eşi Saliha Tok Başar (38) ise hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile 7 aylık oğlu Uras bebek ise Suluova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ailenin, Uğur Başar'ın ilk evliliğinden olan çocuğunun doğum gününe katılmak amacıyla Ordu'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.