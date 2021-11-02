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Otomobil üst geçide çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde üst geçit direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Turgut (66) ağır yaralandı, 66 yaşındaki eşi Münife Turgut hayatını kaybetti.

DHA2 Kasım 2021 Salı 13:31 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 13:31
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Kaza, sabah saatlerinde Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Turgut yönetimindeki 01 GT 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçit direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Turgut çifti, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Münife Turgut kurtarılamazken, eşi Mehmet Turgut'un sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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