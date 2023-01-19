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Otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada sürücü ağır yaralandı

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
Otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada sürücü ağır yaralandı
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Kaza, Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Okyanus (49) idaresindeki 07 NVT 27 plakalı otomobil seyir halindeyken, Hasan Şener (49) yönetimindeki 07 UH 974 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şener, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Şener'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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