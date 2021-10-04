Otomobil virajda takla attı, bir kişi hayatını kaybetti

DHA 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:15

Kaza, dün akşam saatlerinde Gercüş'e bağlı Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Gercüş yönünden Becirman Seyyit Bilal Türbesi'ne doğru giden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ziya (84), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.