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Otomobil yolcu otobüsüne çarptı, bir kişi öldü

Kırıkkale'de otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı. Öte yandan, otobüsteki yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 13:06 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:06
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Haydar Varlıoğlu (59) idaresindeki 06 DB 2340 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunan 34. kilometresinde emniyet şeridinde duran Osman S'nin kullandığı 45 AFE 454 plakalı Vanyolu Turizme ait yolcu otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, otomobilde bulunan Emine (61) ve Meryem Varlıoğlu (24) da yaralandı.

Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meryem Varlıoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haydar Varlıoğlu'nun cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, otobüsteki yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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