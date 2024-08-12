İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2024 Pazartesi / 7 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,554
  • EURO
    36,6522
  • ALTIN
    2620.16
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil yön tabelası direğine çarptı! Sürücü hayatını kaybetti
Güncel

Otomobil yön tabelası direğine çarptı! Sürücü hayatını kaybetti

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yön tabelası direğine çarptı. Süratle çarptığı değerlendirilen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

IHA12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:32 - Güncelleme:
Otomobil yön tabelası direğine çarptı! Sürücü hayatını kaybetti
ABONE OL

Kaza, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Öksüzoğlu (56), 20 BM 830 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yol ile ana yol ayrımındaki yön tabelası direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Öksüzoğlu'na ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Öksüzoğlu'nun cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden Öksüzoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler araca ait herhangi bir fren izi olmadığını belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.