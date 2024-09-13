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Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişi, otomobilin içinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

AA13 Eylül 2024 Cuma 15:18 - Güncelleme:
Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
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İlçeye bağlı Elhan köyü yakınlarında 03 AGU 274 plakalı otomobilin içerisinde bir kişiyi kanlar içinde hareketsiz görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken yapılan incelemenin ardından başından silahla vurulduğu belirlenen H.K'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Ekipler, H.K'nin ölümünde kullanılan tabancanın ise M.Ü. (50) tarafından alındığını belirledi. Harekete geçen ekipler M.Ü'yü silahı satmaya çalıştığı sırada gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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