29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Otomobilde çıkan yangın doğal gaz kutusuna sıçradı

İstanbul Eyüpsultan’da bir otomobilde çıkan, daha sonra doğalgaz kutusuna sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Eyüpsultan’da bir otomobilde çıkan yangın, doğalgaz kutusuna sıçradı.
 
Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi İslambey Mektebi Sokak’ta bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden araç sahibi, müdahalesine rağmen yangını söndüremedi. Kısa sürede büyüyen alevler, bir binanın girişindeki doğalgaz kutusuna sıçradı.
 
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, BEDAŞ elektrik, İGDAŞ doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tazyikli suyla yangına müdahale ederek alevlerin binayı sarmasına engel olmaya çalıştı.
 
BEDAŞ ve İGDAŞ ekiplerinin de yardımıyla doğalgaz ve elektrik akımının kesilmesinin ardından yangın kontrol altına alınabildi.
 
Yangın sonucu otomobilde ve binanın girişinde hasar meydana geldi.

Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: İdlib'de rejim güçlerine ağır silahlarla karşılık verildi

MSB: İdlib'de rejim güçlerine ağır silahlarla karşılık verildi

Kırıkkale'de facia: 2 ölü

Kırıkkale'de facia: 2 ölü

'Suudi Arabistan’daki idam kararlarının politik analizi'

'Suudi Arabistan’daki idam kararlarının politik analizi'

Tartıştığı kişilere beddua etti... Yargıtay'dan emsal karar!

Tartıştığı kişilere beddua etti... Yargıtay'dan emsal karar!

'Oğlumun şehit olacağını o doğmadan rüyamda gördüm'

'Oğlumun şehit olacağını o doğmadan rüyamda gördüm'

Sonbahardan kışa: Türk-Amerikan ilişkilerinde S-400 krizi

Sonbahardan kışa: Türk-Amerikan ilişkilerinde S-400 krizi

Şoke eden görüntüler: Ambulansa yol vermedi

Şoke eden görüntüler: Ambulansa yol vermedi

Bakan Soylu: Terör örgütlerinin telsiz konuşmasını dinleseniz...

Bakan Soylu: Terör örgütlerinin telsiz konuşmasını dinleseniz...
 

POPÜLER HABERLER

MHP böyle duyurdu! Devlet Bahçeli´den İstanbul çıkarması

MHP böyle duyurdu! Devlet Bahçeli´den İstanbul çıkarması

ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu!

ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu!

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

Simetri takıntısı olanları mutlu edecek manzaralar

Simetri takıntısı olanları mutlu edecek manzaralar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA