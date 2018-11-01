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Otomobilde kafasından vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Söke ilçesi Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Köprüalan Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk (63), otomobilinde kendisine ait tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

  • DHA
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Olay, saat 19.00 sıralarında Karakaya Mahallesi Armutalan mevkiinde meydana geldi. Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Köprüalan Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk, 09 JB 395 plakalı otomobilinde kendisine ait tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
 
Silah sesini duyan çevredekiler otomobilin yanına geldiğinde Öztürk'ü kanlar içinde görerek durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde evli ve 2 çocuk babası Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirledi. Öztürk'ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. 
 

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