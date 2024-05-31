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Otomobilde kanlı infaz

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AA31 Mayıs 2024 Cuma 08:27 - Güncelleme:
Otomobilde kanlı infaz
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Hilal Mahallesi İşçiler Caddesi'nde otomobilinde bulunan Gerçek Atçı (44), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Atçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen cenaze, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, araçla kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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