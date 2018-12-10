Otomobilde mahsur kalan 6 aylık bebek kurtarıldı

Olay, sabah saatlerinde, Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlığı bulunan Derya Yetkin muayene için 6 aylık bebeğini de yanına alarak hastaneye geldi. Yetkin, hastanenin otoparkında, kontak anahtarını almadan ve otomobilini çalışır halde bırakıp indi. Derya Yetkin, bebeğini almak için arka koltuğa yöneldiği sırada aracın kapıları kilitlendi.

Ne yapacağını bilemeyen ve büyük panik yaşayan Yetkin, kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekibi, demir çubukla aracın kapısını açtı. Gözyaşları içinde bebeğinin kurtarılmasını bekleyen Derya Yetkin, kapıların açılmasından sonra hemen koltuktaki çocuğunu aldı. Kurtarma ekibine teşekkür eden Yetkin, bebeğine sarılara ağladı.

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