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Otomobildeki termosifonlardan eroin ve Afyon sakızı çıktı

Van'da polisin otomobilde yaptığı aramada 2 termosifon içerisine gizlenmiş 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram Afyon sakızı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar - Başkale Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, otomobilde bulunan 2 termosifon içerisine zulalanmış 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili Ö.A. ve M.P. yakalanarak gözaltına alındı. 
 

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