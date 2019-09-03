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Otomobilden atlayan hamile kadın eşi: Polis abiler çok büyüttü olayı

Adana'da seyir halindeki otomobilden atlayan bir aylık hamile kadının sürücü eşi gözaltına alındı.

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Adana'da, hareket halindeki otomobilden atlayan bir aylık hamile kadın yaralandı.
 
Şanlıurfa'da kiraladıkları 34 LP 5151 plakalı otomobille Mersin'e tatile giden Ali ve Özlem G. çifti, dönüş yolunda tartışma yaşadı.
 
Özlem G, Adana'da, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki otomobilden atladı.
 
Bu sırada otomobilin arkasında ilerleyen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.
 
Özlem G, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Olay yerinde bir süre gözyaşı döken Ali G, gazetecilere yaptığı açılamada, "Herkes eşiyle tartışıyor. Polis abiler çok büyüttü olayı. Eşim kapıyı açtı, aşağı atladı. Saatte 20 kilometre hızla gidiyorduk, ben de yavaşladım. Çok şükür arabanın altında kalıp ölmedi. Karnında çocuk var, ona bile acımadı. Gitsin boşansın beni sevmiyorsa. Bir de severek evlendik." diye konuştu.
 
Gözaltına alınan Ali G, Şakirpaşa Polis Merkezine götürüldü.

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