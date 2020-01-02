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Güncel

Otomobile ateş açıldı; sürücü öldü, kardeşi yaralı

ŞANLIURFA'da, hareket halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobildeki İbrahim Deniz (45) hayatını kaybetti, kardeşi Mikail Deniz ise yaralandı.

DHA02.01.2020  12:49 - Güncelleme: 02.01.2020  12:49
Olay, öğle saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Deniz'in kullandığı 63 HH 933 plakalı otomobile hareket halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan İbrahim Deniz ile kardeşi Mikail Deniz'i hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Deniz doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Mikail Deniz'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelileri belirleyerek yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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