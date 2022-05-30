İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2022 Pazartesi / 29 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3871
  • EURO
    17,6919
  • ALTIN
    978.461
  • BIST100
    2527.15
Güncel

Otomobile giren yılan korkuttu

Tokat'ta İsmail Tanoba'ya ait otomobilin alt kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya bırakıldı.

DHA30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Erbaa ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İlçeye bağlı Kartosman köyü yakınlarındaki bağ evine gittiğinde aracındaki sesleri duyan İsmail Tanoba, otomobilini Küçük Sanayi Sitesi'nde Mehmet Bulut'un tamirhanesine götürdü. Bulut, kaldırıp kontrol ettiği aracın alt kısmındaki yılanı fark etti.

İhbarla bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılanın çıkarılabilmesi için aracın alt kısmındaki bölüm söküldü. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı itfaiyeciler başından tutarak çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Daha sonra çuvala konulan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.