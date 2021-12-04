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Otomobile tanker çarptı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Samsun'da, sürücüsünün yakıtı bittiği için viyadükte sağa çektiği otomobile tanker çarptı. Kazada, otomobilin arka tarafına reflektör koymak için bagaja yönelen Irak uyruklu Sadrulddin F.M. (67) hayatını kaybetti, gelini ve 2 torunu da yaralandı.

DHA4 Aralık 2021 Cumartesi 15:07 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 15:07
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Kaza, saat 10.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Kirazlık mevkisinde meydana geldi. M.S.F.A., kullandığı 55 ACM 970 plakalı otomobili yakıtı bittiği için viyadükte park etti. M.S.F.A., yakıt almak için araçtan ayrılarak, akaryakıt istasyonuna gitti. Bafra yönüne giden İ.Y. yönetimindeki 55 NG 828 plakalı mazot dolu tanker ise otomobile arkadan çarptı. Bu sırada otomobilin bagajını açarak reflektör koymak için araçtan inen Iraklı Sadrulddin F.M., tankerin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Araçta bulunan gelini S.N.O.A. ve torunları M.M.S. (11) ve S.M.S.S. (5) de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sadrulddin F.M.'nin cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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