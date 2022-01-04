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Otomobili ateşe verip kaçtılar: Büyükçekmece'de kundaklama

Büyükçekmece'de akşam saatlerinde yolda yürüyen iki kişi park halindeki bir otomobili ateşe verip kaçtı. Kundaklama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA4 Ocak 2022 Salı 10:06 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 10:06
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Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen kimliği belirsiz iki kişi, yol kenarına park edilmiş otomobilin yanına geldi. Şüpheliler, sol arka lastik kısmından otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Haberi alan otomobil sahibi de hemen olay yerine gitti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri otomobilin kundaklandığı anların görüntülerine ulaştı. Polisin olayı gerçekleştiren şüphelilerle ilgili arama çalışması devam ediyor.

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