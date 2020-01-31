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Otomobili durdurup, husumetlisini öldürdü

DİYARBAKIR'da, seyir halindeki otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz kişi, aralarında para yüzünden husumet olan sürücü Mensur Söker'i (43) tabancayla vurarak, öldürdü.

DHA31.01.2020  14:54 - Güncelleme: 31.01.2020  14:54

Olay, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Sipan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, aralarında para yüzünden husumet olan Mensur Söker'in kullandığı 35 HC 8515 plakalı otomobilin önünü kesti. Şüpheli, üzerinde taşındığı tabancayı çıkarıp, Söker'e 2 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Söker'i olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Söker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mensur Söker'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kayıp epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

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