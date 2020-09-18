İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2020 Cuma / 30 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5728
  • EURO
    8,9677
  • ALTIN
    474.187
  • BIST100
    1112.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ömer kurtarılamadı
Güncel

Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ömer kurtarılamadı

Antalya'da cuma namazına gitmek için evden çıktığı belirtilen 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, otomobilinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası küçük Ömer'in ayakkabısının yolun ortasında kaldığı görüntüler, yürekleri dağladı.

DHA18 Eylül 2020 Cuma 15:10 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 15:11
ABONE OL

Kaza, saat 11.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Habibler Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki evlerinden cuma namazına gitmek için çıkan Ömer Sevban Ergin'e Dilek A. yönetimindeki 07 DBD 23 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin sürüklediği Ömer, çağrılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü Dilek A.'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Dilek A., ambulansta yapılan müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.

Kaza sonrası küçük Ömer'in ayakkabısının yolun ortasında kaldığı görüntüler, yürekleri dağladı.

KAZA SONRASI ORTAYA ÇIKAN DRAM

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde cuma namazına gitmek için evden çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Dilek A.'nın, yıllar önce benzer bir acı yaşadığı belirlendi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren Dilek A.'nın, 2 yaşındaki çocuğunu trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.