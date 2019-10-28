Feci olay, sürücü sinir krizi geçirdi: Allah'ım ben ne yaptım?

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Otomobilin çarptığı Ayşegül hayatını kaybetti, sürücü şok geçirdi

MUĞLA'da, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Ayşegül Şimşek (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sinir krizi geçiren otomobil sürücü Ahuzar Doğan (35), uzun süre yaşadığı şoku atlatamayıp, 'Allah'ım ben ne yaptım? Ben kadını ezdim, ezdim' diyerek gözyaşı döktü.

  • DHA
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Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli Ahuzar Doğan, işe gitmek üzere Menteşe ilçesindeki evinden, saat 08.00 sıralarında 48 NS 545 plakalı otomobili ile yola çıktı. Doğan, Orhaniye Mahallesi, Pazaryeri Sokak'a geldiğinde yol kenarında yürüyen Ayşegül Şimşek'i fark etmeyip, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşüp, kanlar içinde kalan Şimşek'e, ilk müdahaleyi çevreden yetişen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek yaşamını yitirdi.
 
Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan sürücü Ahuzar Doğan'ı olay yerine gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Doğan, "Allah'ım ben ne yaptım? Kadını ezdim, ezdim. Annem, ben ne hallere düştüm" diyerek, ağladı. Sinir krizi geçiren Doğan'ı yakınlarının ve polis ekiplerinin uzun süre çaba göstermelerine rağmen sakinleştirmeyi başaramadı. Bunun üzerine Doğan, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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